Balgzandbrug afgesloten voor aanleg ledverlichting Foto: Rjkswaterstaat

BREEZAND - De Balgzandbrug bij Breezand is van zondag 7 oktober tot en met donderdag 11 oktober in de nacht in beide richtingen afgesloten, omdat de brug wordt voorzien van energiezuinige ledverlichting. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd.

Naast het aanleggen van de ledverlichting, voert Rijkswaterstaat ook onderhoudswerkzaamheden uit aan de draaiende delen van de brug. Dit gebeurt op woensdag 10 oktober tussen 08.00 en 17.00 uur. Tijdens deze werkzaamheden kan het verkeer gewoon gebruikmaken van de brug. Het kan wel zijn dat de brug extra geopend wordt om de draaiing te testen. Omleidingsroutes tijdens de nachtelijke werkzaamheden

• Verkeer vanaf N99 (Helderse kant) wordt omgeleid via de N249 en N248 naar de A7 omgeleid richting Den Oever.

• Verkeer vanuit Den Helder wordt via de N9 en N248 naar de A7 omgeleid richting Den Oever.

• Verkeer vanaf N9 (Alkmaar) wordt via de N248 en A7 omgeleid richting Den Oever.

• Verkeer vanuit A7 (Friesland) wordt via A7, N248, N9 omgeleid richting Den Helder.

• Verkeer vanuit A7 (Amsterdam) wordt via N248, N9 omgeleid richting Den Helder.