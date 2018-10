Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Veel schade aan rijtjeshuis in Haarlem door brand Foto: HFV Photo Services / Rowin van Diest Foto: HFV Photo Services / Rowin van Diest Foto: HFV Photo Services / Rowin van Diest Foto: HFV Photo Services / Rowin van Diest

HAARLEM - Een huis in de Emilie Knappertstraat in Haarlem is vanmiddag flink beschadigd geraakt bij een brand. Veel meubilair is verwoest.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet duidelijk. Een buurtbewoners heeft de brand nog met een brandblusser geprobeerd te blussen, maar dit zonder succes. De bewoners zijn op tijd het huis uit gevlucht. Zij zijn nagekeken in de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.