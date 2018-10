Meerdere bejaarde mannen gedrogeerd én beroofd door vrouw

AMSTERDAM - (AT5) De politie in Amsterdam heeft gisteravond een 36-jarige vrouw aangehouden die verdacht wordt van het drogeren en daarna bestelen van vijf bejaarde mannen. De mannen werden door een vrouw aangesproken, waarna ze zichzelf bij de mannen het huis inpraatte.

De politie kreeg in februari de eerste aangifte binnen over de bizarre werkwijze van de vrouw. "Ze sprak de mannen op straat aan", legt politiewoordvoerder Frans Zuiderhoek uit. "Uiteindelijk weet ze zich de woning in te praten. Daar krijgt ze dan een drankje en kennelijk doet ze iets in het drankje van het slachtoffer waardoor hij gedrogeerd raakt.'

Man was nog wakker

De mannen vielen in slaap en toen ze wakker werden, waren er allerlei kostbaarheden verdwenen. "Er is zelfs één geval waarbij hij ziet dat de vrouw alle laatjes opentrekt, maar hij door de drogering niet kan handelen."

De 36-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats kon gisteravond op de Burgemeester de Vlugtlaan in Nieuw-West worden aangehouden na onderzoek van de recherche.

Meer aanhoudingen

De politie sluit niet uit dat meer mannen slachtoffer zijn geworden van de slinkse werkwijze van de vrouw. Wie zich in het verhaal herkent en nog geen aangifte heeft gedaan, wordt gevraagd dat alsnog te doen.