Oranje Leeuwinnen goed op weg naar WK

BREDA - Verslag Oranje Leeuwinnen hebben gewonnen in de eerste halve finale van de play-offs om een WK-ticket. Shanice van de Sanden was met een assist en een doelpunt de matchwinner tegen Denemarken: 2-0.

Nederland was tot de play-offs veroordeeld door het verlies tegen Noorwegen (2-1) in de groepsfase van de kwalificatie. In het Rath Verlegh Stadion, dat volledig was uitverkocht, startten de Oranje Leeuwinnen goed.

Daniëlle van de Donk zette in de twintigste minuut de aanval op vanuit het centrum naar Shanine van de Sanden. Zij zette strak voor vanaf de rechterkant op Lineth Beerensteyn en die kopte fraai binnen.

Assist Van Es

Vlak voor rust viel het tweede doelpunt voor Nederland. Ajacied Kiki van Es zag Van de Sanden volledig vrij staan. Vanaf de rand van het Deense strafschopgebied zette Van Es voor op het hoofd van de aanvalster, die binnenkopte.

Denemarken mocht ondanks een grote kans van Pernille Harder van geluk spreken dat het niet meer doelpunten tegen kreeg. De wedstrijd eindigde in 2-0.

Het tweede duel van de Oranje Leeuwinnen in de halve finale staat gepland op komende dinsdag 9 oktober. Als die wedstrijd wordt gewonnen, wacht België of Zwitserland.

Opstelling Nederland: Geurts, Van Lunteren, Dekker, Bloodworth, Van Es, Groenen, Spitse, Van de Donk, Van de Sanden, Beerensteyn, Martens

Opstelling Denemarken: Johansen, Nielsen, Boye, Arnth, Veje, Nielsen, Holmgaard, Pedersen, Thögersen, Nadim, Harder