Cruquiusgemaal heeft er een zusje bij in Madurodam: "Droom die uitkomt!"

HAARLEMMERMEER - In de Haarlemmermeerse polder kunnen ze niet trotser zijn. Hún Cruquiusgemaal heeft er nu een zusje bij in Madurodam. "Geweldig dat iedereen ons verhaal nu kan zien. Nederlanders, maar ook de toeristen", aldus Elise van Melis, directeur van het Cruquius Museum.

Aan de hand van oude tekeningen en bouwtechnieken is het gemaal in Madurodam nagebouwd. "We droomden er al jaren van om met een klein model hier te hebben. Die droom is nu werkelijkheid geworden!", zegt de stralende directeur.



Het werd zelfs een redelijk groot exemplaar, namelijk met de schaal 1:2 en met een interactieve show. Dat was voor Madurodam ook een uitdaging. "Het is ons meest prestigieuze bouwproject ooit", zegt Marianne Aalders van Madurodam. "Voor het eerst maakten we op die schaal een héél gebouw hebben gemaakt. We deden dat natuurlijk al 66 jaar, maar dan in de schaal 1:25. Daarnaast is het een rijksmonument én wilden we een interactieve show. Maar zeven maanden later, is het ons gelukt. We zijn er heel erg trots op."



Geen plakstrips

De kenner is heel erg tevreden. "Natuurlijk werkt het gemaal niet echt en is het water er voor de sier, maar het is écht goed gedaan", zegt Van Melis, die duidelijk onder de indruk is. "En gelukkig zijn het ook echte bakstenen, geen plakstrips", lacht ze.



De bezoekers zijn ook onder de indruk van het imposante gebouw. Al weten de meeste bezoekers niet direct wat het nou precies is. "Iets met een ophangbrug?", vraagt een man zich af. "Ik heb werkelijk geen idee", zegt een ander. Gelukkig is het na het zien van de show, die in het nagebouwde gemaal zich afspeelt, wél duidelijk. "Een watergemaal! Ja, heel erg leuk, erg interessant", lacht de bezoeker.



Bezoekers

De directeur is blij met de aandacht voor dit waterthema in het Haagse park. Haar museum in gemeente Haarlemmermeer zal de komende jaren gaan uitbreiden. Het museum moet het eerste circulaire museum van de wereld worden over de strijd tegen het water. Met de verbouwing en uitbreiding wil het museum 50.000 bezoekers per jaar trekken, waaronder ook veel buitenlandse toeristen.



Lees ook: Verbouwing Cruquius museum kan doorgaan: raad steunt met extra miljoen



Nu is het hopen dat de bezoekers van Madurodam natuurlijk óók naar het echte ding komen kijken. "We geven hier natuurlijk nog niet álles weg! Voor de échte beleving en het échte verhaal ga je natuurlijk naar De Cruquius, daar word je zo teruggeworpen naar de negentiende eeuw", knipoogt Elise. "Een unieke ervaring!"