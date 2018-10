Knutselen voor Ontzet-feest: Alkmaarders houden van details

Het thema dit jaar is 'groot en klein'. En met zo’n onderwerp kun je alle kanten op. Zo is er een compleet kabouterdorp nagemaakt. Maar ook een felrode formule 1 wagen is tot in detail nagebouwd. "Ja, de Grand Prix, daar zit het hem in", aldus een van de bouwers.

Grote kerk

Maar ook de Grote kerk van Alkmaar, die dit jaar 500 jaar bestaat, mag niet ontbreken. En het verhaal van Hugo de Groot wordt verteld. Hij zat gevangen in Slot Loevestein maar wist te ontsnappen in een grote boekenkist.

Volgens Rob Kossen, voorzitter van de grote middagoptocht, hebben de bouwers weer vakwerk geleverd. "Het is de laatste avond en ik ben supertrots op de mensen die dit voor de stad Alkmaar willen doen. Avond aan avond doorwerken.. dat is eigenlijk niet normaal."

Op maandag 8 oktober start de optocht om 14.30 uur bij sportpark Koning Willem Alexanderlaan en rijdt dan langzaam richting de stad rijden. Bij NH Events is de optocht vanaf 15.30 uur live te volgen.