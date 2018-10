Hans de Koning bezorgt FC Volendam eerste overwinning

VOLENDAM - FC Volendam heeft de eerste winstpartij van het seizoen te pakken. In de eerste wedstrijd van Hans de Koning waren de Volendammers beter, maar bleef het spannend tot het eind: 1-0.

Voor FC Volendam was het treffen met RKC de eerste wedstrijd zonder trainer Misha Salden. De Zaankanter maakte deze week gedwongen plaats voor Hans de Koning.

Martijn Kaars was er ook niet bij, hij viel deze week geblesseerd uit op de training. Een verrassende naam in de opstelling was de jonge Jari Vlak. Hij speelde in de plaats van Nick Runderkamp.

Vermakelijke eerste helft

De wedstrijd was vijf minuten oud toen FC Volendam op voorsprong kwam. Cas Peters kwam onverwacht voor het doel van Etienne Vaessen en schoot van dichtbij binnen.

De Volendammers zetten door, maar kregen de bal er tot drie keer toe niet in. De paal werd geraakt, een bal van Anthony Berenstein werd van de lijn gehaald en Enzo Stroo stuitte op doelman Vaessen.

RKC kwam langzaamaan terug in de wedstrijd. Eerst mikte Ingo van Weert net naast na een corner en niet lang daarna was hij weer dichtbij met een kopbal. Darryl Bäly wist de bal echter op de lijn te keren. Vijf minuten voor tijd was Dylan Seys tot twee keer toe gevaarlijk. Eerst schoot hij rakelings over uit een vrije trap, zijn tweede poging werd gestopt door Mitchel Michaelis.

Tweede helft

De spelers waren niet van plan het in de tweede helft rustiger aan te doen. FC Volendam-speler Robin Schouten zag zijn schot geblokt worden rond de penaltystip, aan de andere kant dacht invaller Anas Tahiri gelijk te maken. De grote kans werd door Bäly van de lijn gegleden. Ook Emil Hansson maakte bijna de 1-1. Hij dribbelde goed door de verdediging heen, maar schoot vlak naast het doel.

Ingo van Weert bezorgde RKC-trainer Fred Grim hoofdbrekens door zijn tweede gele kaart te pakken. Hij haalde Enzo Stroo neer vlakbij het strafschopgebied.

De supporters beten hun nagels af en terecht. De wedstrijd kende een roerig slot met kansen voor RKC, maar FC Volendam pakte de eerste winstpartij en dat in het debuut van trainer Hans de Koning: 1-0. Door de overwinning klimt FC Volendam naar de zestiende plaats. Volgende week komt koploper Almere City FC naar het Kras Stadion.

Opstelling FC Volendam: Michaelis, Schouten, Tol, Bäly, Betti, Visser, Vlak, Peters (Deul/69), Doodeman (Antwi/88), Stroo (Ten Den/75), Berenstein

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen, Gaari, Lammers (Tahiri/46), Van Weert, Quasten, Mulder (Meulensteen/46), Seys, Baggerman, Bergkamp, Hansson, Koenraat (Ndefe/69)