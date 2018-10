Droomweek Mazraoui: "Dit vergeet je nooit, gewoon kippenvel"

AMSTERDAM - Voor Noussair Mazraoui was het een week om niet snel te vergeten. De rechtervleugelverdediger maakte de 1-1 tegen Bayern München in de Champions League en zorgde er daarmee voor dat de Amsterdammers met een punt weggingen uit Duitsland. Hij heeft er de afgelopen dagen veel aan terug gedacht.

"Je krijgt alleen maar complimenten van alles en iedereen", vertelt Mazraoui aan AT5. "Dat is natuurlijk lekker. Maar op een gegeven moment moet je dat een beetje van je afzetten. Anders ga je teveel zweven, jezelf té lekker voelen. Het is natuurlijk voor jezelf ongelofelijk mooi."

"Je bent nog jong en dat je dit soort dingen nu kunt meemaken had je niet durven dromen toen je nog echt klein was", gaat de rechtsback verder. Het was zijn eerste doelpunt in het shirt het eerste elftal van de Amsterdammers. "Een moment die je nooit gaat vergeten in je leven. Gewoon kippenvel."

AZ-thuis

Komende zondag krijgt de ploeg van Erik ten Hag AZ op bezoek in de Johan Cruyff ArenA. Volgens Mazraoui moeten de drie punten in Amsterdam blijven. "Je ziet wel vaker dat we na een Europese wedstrijd nog wat moeite hebben. Maar nu hebben we een goed gevoel, en dat gevoel moeten we vasthouden. Zondag moeten we laten zien dat het niveauverschil van onze tegenstanders niets met ons doet. We moeten ook AZ onze wil opleggen."

De wedstrijd tussen Ajax en AZ begint zondag om 16.45 uur.