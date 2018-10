Run op meningokokken-vaccins in Castricum na besmetting op middelbare school

CASTRICUM - Een meningokokkenbesmetting van een Castricumse leerling heeft voor een run op vaccins gezorgd. Er kwamen alleen al gisteren meer dan dertig aanvragen binnen bij apotheek Geesterduin in het dorp. Normaal zijn dat er twee per jaar.

De voorraad van het vaccin is op, zegt apotheker Rik Muller tegen NH Nieuws. Hij kan het aantal aanvragen niet verwerken, terwijl er nog een hele stapel recepten ligt. "We zitten met een leveringsprobleem", vertelt hij. De medicijnen moeten nu uit het buitenland komen, maar of dat lukt is onzeker.

Muller legt in de onderstaande video uit hoe groot het tekort is bij zijn apotheek



Aanleiding voor de run is een ziektegeval op een middelbare school in Castricum. Vorige week raakte een leerling van het Bonhoeffer College besmet met meningokokkenvirus. De jongen is opgenomen in het ziekenhuis. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend. De GGD kan ook nog niet zeggen of het gaat om de gevaarlijke variant 'type W'.

'We werden paranoïde'

De besmetting was flink schrikken voor de leerlingen op het Bonhoeffer College. Sommige ouders lieten hun kinderen zelfs tijdens de les naar huis komen, vertelt deze leerling:

De GGD begrijpt de onrust, maar ziet geen gevaar. Anneke van Doorn van GGD Hollands Noorden legt in deze video uit hoe groot de kans is dat je ziek wordt: