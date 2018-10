Eerste bezoekers zien tekeningen Da Vinci in Teylers Museum: "Neusje van de zalm"

HAARLEM - De eerste dag van de Leonardo Da Vinci-tentoonstelling in het Teylers Museum maakt veel lovende reacties los. Vanaf vandaag tot en met 6 januari zijn er ruim dertig tekeningen van de Italiaanse grootmeester te zien in Haarlem.

"Dit is het neusje van de zalm", aldus één van de eerste bezoekers. Maar er is nog veel meer. Naast de tekeningen zijn er ook twee replica's te zien van 'Het laatste avondmaal' en werk van kunstenaars die duidelijk door Da Vinci zijn geïnspireerd.

Da Vinci combineerde kunst met de wetenschap. Hij was op zoek naar het tot in perfectie kunnen uitbeelden van menselijke emoties. Hij bezocht zelfs ziekenhuizen om daar in overleden lichamen te kunnen snijden en zo te kunnen zien hoe alle spiertjes rond de mond precies liepen.

Allemaal om zo goed mogelijk de emotie te kunnen vatten in zijn portretten. "Fantastisch, die kaaklijn, die kin. Het is werkelijk heel mooi", aldus een bezoeker. Een vrouw uit Heemstede was er vandaag al vroeg bij en mocht als eerste naar binnen. Ze kijkt haar ogen uit. "Het is prachtig. Dit is het neusje van de zalm. Ik ben er erg van gecharmeerd."

Wereldreis

De tekeningen komen vanuit alle delen van de wereld. Het grootste deel is afkomstig uit de verzameling van de koningin van Engeland. Zelfs de Mona Lisa, Da Vinci's beroemdste portret, hangt aan één van de wanden.

Maar het gaat hier uiteraard niet om het origineel. "Die is in Parijs en die zal nooit meer reizen, net als bijvoorbeeld de Nachtwacht in het Rijksmuseum. Maar we hebben wel een heel mooie tekening die wel de 'Mona Lisa onder de tekeningen' wordt genoemd, dus dat is een mooi alternatief", aldus Michel Hommel van het Teylers Museum.