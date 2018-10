'Provinciebestuur hield informatie achter in dossier verbindingsweg A8-A9'

HAARLEM - Gedeputeerde Elisabeth Post (VVD) heeft doorslaggevende informatie achtergehouden over de verbindingsweg tussen de A8 en de A9. Dat stellen drie oppositiepartijen in een persbericht.

Het gaat om cruciale informatie over een advies van ICOMOS, een van de belangrijkste adviseurs van VN-werelderfgoedorganisatie UNESCO. Zij stelden in november vorig jaar dat bij drie van voorgestelde tracékeuzes voor de verbindingsweg de Stelling van Amsterdam haar wereldergoedstatus mogelijk verliest.

Hierna heeft de provincie een nieuw plan opgesteld met een verdiepte verbindingsweg, om zo het landschap te behouden. Nu blijkt - volgens de drie partijen - dat ICOMOS ook dat plan heeft afgekeurd. Deze informatie, die was verzonden per mail aan de provincie, is echter nooit expliciet gedeeld met de Provinciale Staten.

'Laatste woord niet over gezegd'

De partijen hebben de mail nu via een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur boven water gekregen. "Een meerderheid van de partijen in de Provinciale Staten heeft aangegeven dat voor hen de werelderfgoedstatus van doorslaggevend belang is", stellen de fracties. "Als de mail van ICOMOS wél was gedeeld, had Provinciale Staten een andere afweging kunnen maken. Er is ons belangrijke informatie onthouden en de beantwoording deugt niet."

GroenLinks, ChristenUnie-SGP en SP hebben voor aanstaande maandag een spoeddebat aangevraagd met gedeputeerde Post om over de kwestie te spreken. "Hier is het laatste woord nog niet over gezegd", aldus de fracties.