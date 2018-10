Lekkende betonsloot Waterleidingduinen gesloopt: "Ik vind het een beetje triest gezicht"

BLOEMENDAAL - Wandelaars die vaak in de Waterleidingduinen komen, zullen wel even aan het beeld moeten wennen. De zeventig jaar oude en vertrouwde betonsloot wordt deze dagen gesloopt. Hij lekt en wordt vervangen voor een ondergrondse leiding.

De twee kilometer lange betonsloot ligt al vanaf 1950 in de Waterleidingduinen. Voorgezuiverd water vanuit Nieuwegein stroomt via de duiningang bij Vogelenzang via de betonsloot verder de duinen in. Daar wordt het uiteindelijk tot drinkwater gezuiverd.

Lees ook: Na 70 jaar verdwijnt de bekende betonsloot Waterleidingduinen ondergronds

Dat de betonsloot is gaan lekken, is misschien niet zo vreemd. "Het beton is toen gewapend met kippengaas, dat zegt misschien al genoeg", aldus Martijn van Schaik van Waternet. Inderdaad: uit alle gesloopte betonbrokken steken stukjes kippengaas. "De betonsloot wordt over een lengte van 1.700 meter afgebroken en vervangen door een ondergrondse leiding. De rest zal wel boven de grond blijven, inclusief de bekende waterval."

De leiding is een stuk duurzamer en er kan straks meer water richting de duinen gepompt worden. Boven de leiding zal het gat opgevuld worden en een nieuw stuk duin verschijnen. "Dat betekent dat de twee delen weer met elkaar verbonden worden. Dat is bijvoorbeeld goed nieuws voor de zandhagedis die nooit de betonsloot kon oversteken. Dat kan straks wel." Het beestje leeft nu nog onder de grond, maar zal straks in het voorjaar zijn ogen uitkijken.

Melancholisch

Wandelaars Lia en Monique kijken met een melancholische blik naar het puin wat is overgebleven van de betonsloot. "Dit was juist mijn favoeriete plek tijdens onze wandelingen. Het stromende water door de sloot, de blaadjes die meegevoerd worden, de wind door de bomen. Ik vind nu wel een beetje een triest gezicht", aldus Lia. Maar ze snappen allebei wel dat er iets gedaan moet worden vanwege de lekkages. "De leiding is wel duurzamer, dus dat is dan wel weer goed", zegt Monique. Ondertussen komt een volgende vrachtwagen het puin ophalen en is het hier voorlopig even gedaan met de rust.

De vrachtwagens zullen ongeveer drie weken heen en weer rijden, wandelen is voorlopig niet mogelijk op het werkterrein. Als alles volgens plan verloopt, moeten de werkzaamheden voor het nieuwe broedseizoen in maart afgerond zijn.

Zo zag de sloot er nog voor de werkzaamheden uit: