Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Deel Stachouwerweg in Eemnes vier weken volledig afgesloten Foto: ANP

EEMNES - Een deel van de Stachouwerweg, tussen de Goyergracht en de Te Veenweg Noord, in Eemnes is binnenkort vanwege herstelwerkzaamheden vier weken in beide richtingen afgesloten voor verkeer.

Dat meldt de gemeente. De werkzaamheden beginnen op maandag 15 oktober. Er wordt gewerkt aan de rijbaan en de vangrail. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruiken maken van de weg.