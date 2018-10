Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nieuwe lichting marineofficieren in opleiding geïnaugureerd Foto: NH Nieuws

DEN HELDER - In Den Helder is een nieuwe lichting adelborsten geïnaugureerd. Traditiegetrouw liepen de kersverse marineofficieren in opleiding vanmiddag in een mars door de binnenstad van Den Helder.

De toekomstige marineofficieren worden opgeleid aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), een onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie (NDA). In totaal volgen momenteel bijna 300 toekomstige officieren een opleiding aan het KIM, aldus het ministerie van Defensie. Bekijk hieronder de beelden van de installatie en de mars door Den Helder.