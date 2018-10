Tegels vallen van gevel Haarlemse speelgoedwinkel

HAARLEM - Bij de Intertoys aan de Haarlemse Grote Houtstraat is een deel van de tegels van de gevel losgelaten en op de grond kapot gevallen. Er raakte niemand gewond. De speelgoedwinkel is op dit moment gesloten.

Rond 11.30 uur vielen er meerdere grijze tegels van de gevel. Op de foto zie je de tegels kapot liggen en de gele lijm waarmee ze vastzaten boven de entree. Een medewerker van de winkel zegt opgelucht tegen NH Nieuws: "We zijn heel blij dat er op dat moment niemand naar binnenliep."

Achterkant

Hij wil niet dat er klanten of personeel binnenkomen zolang de gevel niet gerepareerd is. "Op dit moment staan de werkzaamheden hier stil. We kunnen wel via de achterkant mensen te woord staan."

Hoe de geveltegels gedeeltelijk los hebben kunnen laten, is niet duidelijk. Volgens de medewerker is er een reparatieteam onderweg. "Hopelijk zijn we dan snel weer open."