OM wil bijna 100.000 euro van veroordeelden voor medicijnhandel

ENKHUIZEN - Drie al eerder veroordeelden van illegale medicijnhandel in Enkhuizen moesten vandaag voor de rechtbank in Alkmaar verschijnen. Het OM eist dat zij bij elkaar opgeteld meer dan 100.000 euro terugbetalen aan de staat.

Hoofdverdachte Arnoud L. (51) uit Enkhuizen moet het grootste bedrag storten in de staatskas: namelijk 91.640 euro. "Maar ik heb er niet meer dan 15.000 euro mee verdiend", verdedigde L. zich, die eerder al een jaar celstraf voor deze zaak aan zijn broek kreeg.

Uit zaal verwijderd

De tweede verdachte, Astrid W. (37) uit Enkhuizen, werd aan het begin van de zitting uit de zaal verwijderd, omdat ze te hevig onder invloed was van vermoedelijk GHB. Het OM wil W. voor 26.300 euro plukken vanwege haar aandeel in de illegale medicijnhandel via internet.

Stefan D. (31) uit Hoorn heeft een rekening van bijna 6.000 euro openstaan als het aan de officier van justitie ligt. Het ging om vele honderden pillen, slaapmiddelen en antidepressiva, waarvoor de drie verdachten geen verkoopvergunning hadden.

Praktisch afhandelen

De advocaten van het trio vroegen de rechtbank de bedragen flink te matigen. Ten eerste omdat justitie uit zou gaan van veel te hoge verdiensten, die niet zouden kloppen. Daarnaast omdat, zoals een van de advocaten zei, het wijs zou zijn van de rechtbank om deze zaken praktisch af te handelen. De verdachten kunnen de geëiste sommen geld nooit meer terugbetalen, zeiden de raadslieden, en het staat de rechtbank vrij om lagere bedragen op te leggen.

De uitspraak is 19 oktober.