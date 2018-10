Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Frenkie de Jong vraagteken voor derby tegen AZ Foto: Pro Shots/Erwin Spek

AMSTERDAM - Het is nog onzeker of Frenkie de Jong zondag in de Noord-Hollandse derby tegen AZ kan spelen voor Ajax. Dat zei Ajax-coach Erik ten Hag vrijdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan het duel met de Alkmaarders.

"We werken naar zondag toe, maar nu is hij nog niet fit genoeg om zondag te gaan spelen", vertelde Ten Hag. De 21-jarige middenvelder speelde vorige week zaterdag niet mee tegen Fortuna Sittard en moest ook het Champions League-treffen met Bayern München aan zich voorbij laten gaan door een kuitblessure. Nu is het dus ook onzeker of hij de thuiswedstrijd tegen provinciegenoot AZ wel haalt. Het duel tussen de Amsterdammers en de Alkmaarders begint zondag om 16.45 uur.