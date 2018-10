Van den Brom over Jong Oranje-nieuws: "Vind het belachelijk"

ALKMAAR - John van den Brom kan niet begrijpen dat Guus Til en Thomas Ouwejan niet zijn opgeroepen voor Jong Oranje. De trainer van AZ kreeg het nieuws donderdag al te horen van bondscoach Erwin van de Looi, en hij vertelt dat het geen leuk gesprek was.

"Ik vind het belachelijk", begint Van de Brom tegen De Telegraaf. "Ik ben het er volledig mee oneens en dat heb ik de bondscoach ook laten weten. Die jongens zijn altijd een voorbeeld geweest, dat krijgen we standaard teruggekoppeld. Ze gedragen zich geweldig en trainen altijd maximaal, zoals ze dat ook bij AZ doen. En dan krijg je nu zo het deksel op je neus. Terwijl Guus nota bene aanvoerder van Jong Oranje was. Dat is ook lekker veel waard, blijkt nu."

Ook Til zelf begreep niet dat hij niet opgeroepen was, vertelt Van den Brom. "Een paar weken geleden zat hij nog bij de voorselectie van het Nederlands elftal en nu zit hij niet eens meer bij Jong Oranje in de selectie, terwijl hij tijdens de voorgaande duels allemaal heeft gespeeld. Dat valt niet uit te leggen. Guus was ook not amused. En terecht, vind ik. Ik heb juist het gevoel dat hij sinds een paar weken weer wat lekkerder en beter in zijn vel zit."

Jongere jongens

"We hebben wat jonge jongens geselecteerd die ook mee kunnen doen aan de volgende EK-kwalificatiereeks", beredeneert Van de Looi zijn wijzigingen. "Daar hebben we de voorkeur aan gegeven. Op sommige posities moet je dan moeilijke keuzes maken, en dan moet je wat oudere jongens af laten vallen. Ook jongens die het eigenlijk heel goed hebben gedaan voor Jong Oranje. Daar zijn Til en Ouwejan voorbeelden van. Dat is voor hun heel teleurstellend, maar het is puur met het oog op de toekomst."