DekaMarkt Wormerveer nog zeker twee weken dicht na instorten parkeergarage

WORMERVEER - De Dekamarkt aan Plein 13 in Wormerveer blijft nog zeker twee weken dicht, nadat een deel van de bovenliggende parkeergarage enkele weken geleden instortte. Uit onderzoek blijkt dat het voorlopig nog niet veilig is de supermarkt te openen.

De eigenaar van het winkelcentrum leidt het onderzoek. Voordat de supermarkt open kan, moet er opnieuw worden gekeken naar de stalen liggers die zijn gebruikt in de parkeergarage. Pas als er daar meer duidelijk over is, kan de supermarkt eventueel weer klanten ontvangen.

Het puin in de garage hierdoor ook nog steeds niet worden opgeruimd. Ook staan er sinds het ongeluk nog een paar auto's op het parkeerdek. Die zullen waarschijnlijk weggetakeld worden.

Bekijk hier beelden van de ingestorte garage: