Man in been geschoten door politie, treinverkeer tussen Utrecht en Bijlmer Arena plat Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Treinreizigers van en naar station Breukelen moeten rekening houden met vertraging. Aan het begin van de middag werd een verdachte man door de politie in zijn been geschoten bij het station, waardoor het treinverkeer is ontregeld.

Het treinverkeer tussen Amsterdam Bijlmer ArenA en Utrecht CS heeft last van de vertraging. Bij station Breukelen is veel politie op de been, meldt RTV Utrecht. Eerder op de dag werd al een Burgernetmelding verstuurd waarin werd opgeroepen om uit te kijken naar een blanke man van 37 jaar. Mensen werden gewaarschuwd om deze persoon niet zelf te benaderen, maar gelijk 112 te bellen. Klopjacht

De man zou uiteindelijk na een klopjacht door het dorp bij het station zijn aangehouden. De politie heeft de man in zijn been geschoten, meldt ANP. De NS meldt dat de vertraging ongeveer tot 14.00 uur gaat duren.