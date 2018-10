Visboer Van Wissen weer aan de slag na verwoestend ongeluk

DEN HELDER - Vader en dochter Van Wissen staan weer op hun vertrouwde plek bij het Ravelijncenter in Den Helder. Twee weken terug raakten ze al hun spullen kwijt toen ze werden aangereden op de A7. Hun gloednieuwe bestelbus en de viskar raakten total loss.

"We zijn er weer", zegt dochter Agnetha, "We zijn alles kwijt. Heel veel materiële schade, ook lichamelijke schade, maar die lijkt mee te vallen." Vader Ed was alleen onderweg van Volendam richting Den Helder toen hij werd aangereden. Hun handel kwam stil te liggen.

Lees ook: Eigenaar gecrashte Volendamse viskar: "Alles is naar de gallemiezen"

Bij de vaste stek op het Ravelijncenter ging het nieuws over het ongeluk al snel rond. Veel klanten namen daarna contact op met de visboer en zijn dochter. "De reacties waren hartverwarmend", vertelt Agnetha. "Ik heb ze wel gemist", zegt één van de vele klanten vanmorgen. "Ik eet hier vier dagen per week een haring."

Iedereen is blij dat de twee weer terug zijn. Er wordt gebouwd aan een nieuwe kar, tot die tijd hebben ze een wagen kunnen lenen. "Waar onze kar vandaan komt hebben ze altijd een noodoplossing staan. De nieuwe wordt nog bestickerd en er komt een nieuwe vetpan in."

Vrijdag visdag

Het is vrijdag en dus visdag: al vanaf 09.00 uur staan de klanten in de rij. Er komen flinke bestellingen binnen met kibbeling, broodjes zalm en gesneden harinkjes. Het is weer doorwerken als vanouds."We zijn afgelopen woensdag begonnen en het is steeds hartstikke druk", lacht Agnetha.