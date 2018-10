Guido Weijers oefent Oudejaarsconference ook in Hilversum

HILVERSUM - Cabaretier Guido Weijers oefent volgende maand zijn oudejaarsconference in Theater Gooiland in Hilversum. Hij staat daar op 10 november op de planken. De definitieve show wordt op oudejaarsavond uitgezonden door RTL 4.

Vanaf september trekt Weijers door het hele land met try-outs van de oudejaarsconference. Zo ook in Noord-Holland: hij is hij al in Laren, Heerhugowaard, Purmerend en Hoofddorp geweest. De komende maanden gaat de cabaretier, naast Hilversum, nog naar Alkmaar, Hoorn, Amstelveen, Amsterdam en Zaandam.

Waar hij op oudejaarsavond de finalevoorstelling gaat geven, is nog niet bekend.