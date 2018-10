Amsterdammers en Zaandammers hebben meeste moeite om zorgpremie te betalen

NOORD-HOLLAND - Steeds minder mensen betalen hun zorgpremie niet. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De gemeente Amsterdam heeft de meeste wanbetalers van de provincie. In 2017 betaalde 2,5 procent van de 18-plussers hun zorgpremie niet. Dat is wel 9,7 procent minder dan het jaar ervoor.

Mensen die langer dan zes maanden hun premie niet betalen, worden door hun zorgverzekeraar aangemeld als wanbetaler. Landelijk waren dat 230.000 mensen, een daling van acht procent tot het jaar ervoor.

Na Amsterdam hebben Zaanstad met 2,2 procent en Beverwijk met 2,1 procent de meeste wanbetalers.

Op de meeste plekken daling

Bergen heeft met 0,4 procent de minste wanbetalers van de provincie. Ook Castricum, Heiloo, Beemster en Koggenland hebben een laag percentage.

Hoewel op de meeste plekken er minder wanbetalers waren dan het jaar ervoor, is het percentage in sommige gemeentes toch gestegen. Zo waren er in Blaricum 14,3 procent meer mensen die de premie niet betaalden dan het jaar ervoor.

Bekijk hieronder hoeveel wanbetalers er in jouw gemeente zijn.