Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











LIVE NH Sport met Jong Ajax - Telstar en FC Volendam - RKC Waalwijk Foto: Pro Shots/NH

AMSTERDAM - Een Noord-Hollands onderonsje en een nieuwe trainer op de bank. We zijn in de Keuken Kampioen Divisie aanbeland in speelronde acht. NH Sport doet vanavond live-verslag op de radio van Jong Ajax - Telstar en FC Volendam - RKC Waalwijk.

FC Volendam heeft de twijfelachtige eer dit seizoen de eerste trainer op non-actief te hebben gesteld. Lees ook: Misha Salden: "Niet verbaasd, wel teleurgesteld" Misha Salden maakt na zeven wedstrijden zonder zege plaats voor Hans de Koning die de FC tussen 2012 en 2015 ook al trainde. Lees ook: De Koning spreekt doelen uit: "Plek bij top-tien is reëel" De trainer uit Broek op Langedijk, dit seizoen nog als analist op de tribune voor NH Sport, belooft de achterban aanvallend voetbal en hoopt dit te koppelen aan goede resultaten. Lees ook: De Koning wil aanvallen: "De mensen willen wat spektakel" Verslaggever Edward Dekker verzorgt het commentaar met naast zich op de tribune analist Edwin Keizer. De aftrap in het Kras Stadion is om 20.00 uur. Jong Ajax - Telstar

Voor Telstar staat de dichtstbijzijnde uitwedstrijd van het seizoen op het programma. De bus rijdt de spelers in een half uurtje van Velsen-Zuid naar sportpark De Toekomst. Telstar won vorige week weliswaar met 1-0 van TOP Oss, maar maakte weinig indruk. Iets wat trainer Mike Snoei weinig boeide, na de blamage eerder in diezelfde week bij AFC (5-0). Lees ook: "We hebben echt een prachige prestatie geleverd" Jong Ajax staat op de ranglijst twee plekken boven Telstar, met één punt meer. De ploeg van trainer Michael Reiziger heeft iets recht te zetten na de 0-3 thuisnederlaag van vorige week tegen FC Eindhoven. Rob Wanst is de verslaggever in Amsterdam waar om 20.00 uur wordt afgetrapt. Uiteraard houden we ook de ontwikkelingen in de gaten bij de vierde Noord-Hollandse ploeg die in actie komt. Jong AZ speelt thuis tegen Helmond Sport. NH Sport is er vanaf 19.00 uur. Je presentator is Bart Slim.