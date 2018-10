Deel dit artikel:













Aanslagplegers pand Panorama al langer in beeld bij politie Foto: Inter Visual Studio

AMSTERDAM - (AT5) De politie had de verdachten van de aanslag op het pand waarin onder andere Panorama zit al langer in het vizier. Één van de hoofdverdachten is zelfs door de politie gezien bij het pand aan de Teleportboulevard op de middag voor de aanslag.

Dat meldt Het Parool. Het zou gaan om Richard Z., de president van de Woerdense afdeling van motorclub Caloh Wagoh. Z. werd door de politie gevolgd in verband met een ander onderzoek. Daarin werd Z. afgeluisterd en tijdens één van deze afgeluisterde gesprekken besprak hij hoe iemand het snelst kan wegkomen vanuit het kantoorgebied rond de plek van de aanslag. Lees ook: Pand uitgever Panorama en Revu beschoten met raketwerper Daarnaast werd Z. ook gevolgd. Op de middag voor de aanslag is hij samen met een andere man in zijn auto gezien voor het gebouw waar Panorama gevestigd is. Justitie denkt nu dat Z. op dat moment een voorverkenning hield. Toch was de informatie destijds niet concreet genoeg om het pand, waar meerdere dagbladen zitten, extra te beveiligen. Lees ook: Hoofdredacteur Panorama: 'Dit is een serieuze aanslag' Justitie verdenkt Z. niet van het daadwerkelijk plegen van de aanslag, alleen van de voorbereiding. De aanslag, waarbij met een antitankwapen is geschoten op het pand, zou zijn gepleegd door Mike van den B. en John P., die ook lid is van Caloh Wagoh. Bij de aanslag raakte niemand gewond. De rechtszaak tegen de drie mannen begint vandaag.