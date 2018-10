Deel dit artikel:













Trouwen kan vanaf nu overal in Hoorn Foto: Alicia Zinn/CC/Pixabay

HOORN - Gebonden zijn aan vaste locaties is verleden tijd, want sinds gisteren kunnen stellen in Hoorn zich aanmelden om zelf een locatie in de gemeente te kiezen om te trouwen.

Een horecagelegenheid of gewoon in de buitenlucht: er kan nu in heel Hoorn het jawoord gegegeven worden. De gemeenteraad van Hoorn heeft ingestemd met het voorstel heel Hoorn aan te wijzen als mogelijke huwelijkslocatie. Hierdoor kunnen stellen hun huwelijk nog meer naar eigen wens invullen. De huidige trouwlocaties in Hoorn blijven gewoon bestaan. In totaal heeft Hoorn twaalf vaste trouwlocaties, waaronder drie schepen. Een aanvraag moet drie maanden van tevoren worden ingediend. Het kan dus nog even duren voor we de eerste stellen "in het wild' zien trouwen.