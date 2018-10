Deel dit artikel:













Gesloten coffeeshop in Amsterdam spant kort geding aan tegen gemeente Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - (AT5) Coffeeshop Los Angeles stapt naar de rechter om de sluiting van de zaak door burgemeester Halsema terug te draaien. De coffeeshop aan de Derde Oosterparkstraat in Amsterdam zegt in De Telegraaf dat de sluiting niet in lijn is met het nieuwe beleid van de gemeente.

Vorige week vrijdag hoorden bewoners rond 03.30 uur een reeks harde knallen bij het pand. De explosie was zo heftig dat de ruiten van de coffeeshop uit de gevel werden geblazen. Daarnaast liepen de boven- en naastgelegen woningen ook schade op. Op zaterdag werd de zaak vervolgens op last van de gemeente gesloten. Lees ook: Amsterdamse coffeeshop gesloten na explosies Bij haar benoeming gaf Halsema nog aan bij dergelijke incidenten niet meer automatisch tot sluiting over te gaan. De eigenaar van het pand, Jan Erkelens, is dan ook verbaasd dat de coffeeshop zo snel gesloten is. "Ik kan er niet bij dat je bijna dertig jaar een bedrijf leidt zonder problemen en dat je dan toch gesloten wordt. Daar waren we toch juist vanaf?" Lees ook: Gevel en auto's beschadigd na explosie bij coffeeshop Los Angeles in Amsterdam Volgens de politie is er echter meer aan de hand. De buurt zou zich al lange tijd onveilig en geïntimideerd voelen door de coffeeshop en diens bezoekers. Zo zou er onder andere worden gedeald op straat, waarna bewoners hebben aangegeven hun kinderen niet meer op straat te laten spelen.