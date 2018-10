Zwagenaars schrikken wakker van brandende droger

ZWAAG - De bewoners van een huis aan de Lage Hoek in Zwaag hebben een hectische nacht achter de rug. Rond 01.30 uur werden zij ruw uit hun slaap gewekt door een brandende droger.

De bewoners roken een brandlucht en gingen poolshoogte nemen. Ze kwamen er al gauw achter dat de brandlucht afkomstig was van de droger die z’n werk stond te doen.

Terwijl de ingeschakelde brandweer onderweg was, slaagden de bewoners er zelf al in het vuur te blussen. Toen de brandweer eenmaal was aangekomen, maakte die het werk af en werd de droger naar buiten getild, zoals is te zien op foto’s.

Volgens de brandweer is door het snelle reageren een grote woningbrand voorkomen.