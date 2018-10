Deel dit artikel:













Nachtelijke duikactie na alarm over fietser in water

WORMERLAND - Duikers van de brandweer hebben vannacht een zoekactie uitgevoerd in het water aan de Engewormer in Wormer. De duikers kwamen rond 01.30 uur in actie na een melding over een fietser die in het water zou zijn beland.

De melding was gedaan door een automobiliste die op een afgelegen plek langs de dijk een fiets had zien liggen, meldt een ooggetuige aan NH Nieuws. Ze belde 112, waarna twee duikteams werden ingeschakeld om de directe omgeving af te zoeken. Na ongeveer drie kwartier zoeken werd geconcludeerd dat er gelukkig niemand in het water lag. De politie heeft de fiets meegenomen.