Badhoevedorpse huiseigenaren hopen te cashen door omlegging A9: "De vraag is hoeveel"

BADHOEVEDORP - Nu Badhoevedorp niet langer wordt opgesplitst door de A9, stijgt de waarde van de woningen die voorheen langs de snelweg stonden. NH Nieuws gaat bij gelukkige huiseigenaren langs, om hen te feliciteren met het goede nieuws.

De waardestijging komt bovenop het verdwijnen van de overlast. "Dat is altijd welkom natuurlijk", vertelt een bewoner van een flat die voorheen pal langs de snelweg stond. "De vraag is even hoeveel. De A9 weg, beter uitzicht. Dat is geld waard."

Bedragen durft hij niet te noemen, maar gelukkig is daar makelaar Matthijs Bleij: "Ik heb mij wel eens laten vertellen dat het verschil tussen destijds en nu wel zo'n anderhalve ton per woning zou kunnen zijn."

Ruimere keuze

Een andere bewoner rekent op een nog groter verschil, als hij zijn huis in de toekomst verkoopt. "Ik denk dat de prijs van deze woning tegen de 600.000 euro zal lopen. We zitten nu op 398.000 euro." En dat scheelt een slok op een borrel voor zijn toekomstige woongenot. "Als ik dit huis verkoop, ga ik mij inkopen in een mooi appartementje. En dat is die keuze waarschijnlijk wat ruimer voor mij omdat die huizenprijs zo hoog is."

Toch vindt Bleij dat de bewoners zich niet te snel rijk moeten rekenen. De uiteindelijke waardestijging is afhankelijk van de herinrichting van het gebied. "Er moet heel goed nagedacht worden hoe je deze prachtige plek gaat vormgeven."