Kistjes met IJmondse 'Staalmeesters' vandaag naar Tata: "Heel speciale dag"

IJMOND - Een kroon op zijn werk. Zo noemt de Heemskerkse veredelaar Jos Beentjes zijn ontwikkelde tulp 'Staalmeester', die vandaag ter ere van het 100-jarig jubileum door drie IJmondgemeenten wordt overhandigd aan de directie van Tata Steel.

Vrijdagmiddag rijdt Beentjes 'apetrots' met burgemeesters Martijn Smit, Mieke Baltus en Frank Dales in stijl met een oldtimer naar het hoofdkwartier van Tata, beter bekend als het Dudokhuis. "Dit is een heel speciale dag", vertelt Beentjes aan NH Nieuws.

"In mei hebben we de tulp al gedoopt. Vandaag brengen we de bloembollen naar de Tata-directie. Uniek natuurlijk dat ze gekozen hebben voor mijn tulp. Ze kunnen ook een ander mooi cadeau geven, maar een tulp 'Staalmeester' noemen is eens in 100 jaar", aldus Beentjes.

Dochter

Een slordige 18 jaar is de Heemskerker bezig geweest om de door de IJmondgemeenten gekozen tulp te ontwikkelen tot wat het nu is. Met zijn dochter aan zijn zij belooft het daarom een fraaie middag te worden. "Mijn dochter maakt vandaag foto's van haar vader", lacht Beentjes. "Want wat ik zeg: dit maak je misschien maar eens in je leven mee."