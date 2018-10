Mobiele sapfabriek in Westbeemster perst duizenden kilo's fruit weg

WESTBEEMSTER - Van heinde en verre stromen de kisten met appels en peren toe. De mobiele sapfabriek in de Beemster draait op volle toeren. "Wij hebben duizend kilo fruit geoogst uit onze boomgaard, dat krijgen we met alleen appeltaarten bakken niet op."

Wie niet weet wat hij met z'n fruitoogst uit eigen tuin aan moet, kan terecht bij De Sappers in de Beemster. Kist na kist wordt uitgeladen en op de lopende band gekieperd. "Hier halen we de rotte appeltjes er tussenuit. Vervolgens wordt het fruit gewassen en dan gaat het de persmachine in," vertelt Douwe Hibma.



Het is aan te raden om de appels en peren goed te mengen. "Dan krijg je een lekker volle smaak," vertelt een klant met een auto vol appels. "Ik heb wel dertig rassen bij me." Een ander heeft zelfs de paardentrailer volgeladen. "Duizend kilo, schat ik zo. Van het sap willen we cider gaan maken."



Appeltaart-moe

Douwe bedient de machine, die op een kar staat. Samen met Mitchke Leemans vormt hij het sap-pers-duo. In het gewone leven zijn ze decorbouwer (hij) en vrachtwagenchauffeur (zij), maar twee maanden per jaar touren ze met de mobiele sapfabriek het land door.



"Bij ons huis staan veel appelbomen. In het begin bakten we taarten en maakten we appelmoes, maar we kregen de appels bij lange na niet op," vertelt Mitchke. Ze experimenteerden met persen en kort daarop was de mobiele pers geboren. "We maken graag iedereen blij en zo worden er minder appels verspild," aldus Douwe.



Happy hour

Vrijdag staat de pers nog in de Beemster, zondag in Heemskerk en maandag op Texel. "Persen gaat op afspraak en voor mensen met kleine hoeveelheden organiseren we happy hour, dan mag alles gezamelijk op de band."