Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Automobilist gewond na botsing tegen boom in Haarlem Foto: Persbureau Nieuwsfoto/Laurens Bosch Foto: Persbureau Nieuwsfoto/Laurens Bosch Foto: Persbureau Nieuwsfoto/Laurens Bosch Foto: Persbureau Nieuwsfoto/Laurens Bosch

HAARLEM - Een automobilist is aan het eind van de middag in Haarlem de controle over zijn voertuig kwijtgeraakt en tegen een boom gebotst.

Het ongeluk gebeurde iets voor 18.00 uur. Toen de man de Van Oosten de Bruijnstraat uitreed, schoot hij door onbekende oorzaak over een voetgangersoversteekplaats, reed daarbij een verkeersbord op een middengeleider plat en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een boom. Lees ook: Automobiliste ramt drie geparkeerde auto's in Bloemendaal: rijbewijs ingenomen Volgens getuigen is man gewond geraakt. Over de aard van zijn letsel is niets bekend, maar hij zou op een vacuümmatras naar het ziekenhuis zijn vervoerd. Omdat wordt getwijfeld aan zijn rijvaardigheid is zijn rijbewijs in beslag genomen. Een berger heeft het wrak opgehaald.