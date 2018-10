Deel dit artikel:













Meerderheid Haarlemse raad voorstander van verslaafdenopvang in weiland Foto: NH Nieuws / Geja Sikma

HAARLEM - Een meerderheid in de Haarlemse gemeenteraad is vóór de aankoop van een boerderij in Haarlem-Oost zodat er mogelijk verslaafden opgevangen kunnen worden. Dat bleek tijdens de discussie in de commissie Ontwikkeling vanavond.

Geschreven door Geja Sikma

De buurtgenoten van de beoogde locatie aan de Nieuweweg kwamen tijdens de vergadering massaal hun protest aantekenen, gesteund door bijna alle wijkraden van Haarlem-Oost. Overlast

Ook een paar bewoners uit de Gelderse dorpen Wehl en Lunteren probeerden de raadsleden te behoeden voor een fout in hun ogen. Zij kampen al jaren met overlast door een soortgelijke opvang van het Leger des Heils voor zware verslaafden. Die cliënten hebben vaak ook een verstandelijke beperking. Lees ook: Gelderse steun voor actie tegen verslaafdenopvang in Haarlem In de Haarlemse raad is vooral GroenLinks een groot voorstander. "We zijn een sociale stad", betoogde raadslid Jasper Drost, "waar voor iedereen een plek moet zijn om te leven." Maarten Wiedemeijer van de PvdA voegde daar aan toe "dat deze groep al in Haarlem is, maar nu alleen op straat bivakkeert". De twee andere coalitiepartijen - D66 en CDA - vinden ook dat er nu gebruik gemaakt moet worden van de mogelijkheid om de boerderij te kopen, en daarna de kaders van de verslaafdenopvang vast te stellen. Prikkelarm

Volgens de SP is het vreemd dat in 2011 door de gemeente nog werd bepaald dat dergelijke verslaafdenopvang beter in het centrum zou passen, omdat de doelgroep daar toch naar toe trekt. En dat het nu ineens belangrijk is om de opvang in een 'prikkelarme' omgeving te willen situeren. Ook de andere oppositiepartijen hebben zo hun twijfels, vooral bij de manier waarop het plan voor de verslaafdenopvang is gelanceerd. Op 18 oktober neemt de gemeenteraad een besluit. Dat is ook de deadline van de verkopers van de boerderij om akkoord te gaan met de overdracht.