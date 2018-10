Muziektent Santpoort-Noord gaat 'de lucht in'

SANTPOORT-NOORD - Het is letterlijk een hoogtepunt in de bouw van de muziektent op het Broekbergenplein in het hart van Santpoort: het omhoog takelen en op z'n plaats zetten van het stalen 'skelet' van de tent.

Een klein groepje belangstellenden ziet dat het allemaal goed gaat. Onder hen Margaret Schuijlenburg. Zij is initiatiefnemer van de plaatsing van de tent. In de toekomst zullen er concerten worden gegeven; precies zoals haar zwager Aart Aarts het graag had gezien.

Aarts, een bekende Santpoorter, overleed plotseling in 2013. Als eerbetoon en ter nagedachtenis aan hem wilde zijn familie de Santpoortse bevolking iets schenken. Margaret nam het voortouw. "Mooi dat het tot dít is uitgegroeid", zegt ze met trots in haar stem. "We zijn natuurlijk nog niet klaar, maar we liggen op schema."

Op 10 november wordt de muziektent officieel geopend. Een week later is het 't kloppend hart van de Sinterklaas-intocht.