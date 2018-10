Deel dit artikel:













Bewoners Hoogkarspel blij met opening Westfrisiaweg: "Eindelijk een fatsoenlijke doorgang!" Foto: NH Nieuws

HOOGKARSPEL - Al in 2011 werd het startsein voor de Westfrisiaweg gegeven. Nu bekend is dat de weg 30 november eindelijk officieel opengaat, is de blijdschap bij de bewoners uit Hoogkarspel dan ook groot.

"Het heeft lang genoeg geduurd, ook met alle akkefietjes die er onderling geweest zijn", zegt een buurbewoner. Aan de Streekweg in Hoogkarspel hebben woningen moeten wijken voor de weg. Annemarie Bennis, die er al dertig jaar woont, kijkt nu in haar achtertuin op de weg uit. Ze kan niet wachten tot de bouwput straks verdwenen is. Lees ook: Westfrisiaweg op 30 november eindelijk officieel open voor verkeer Mijlpaal

Voor de economische groei is de weg van groot belang. Hans Huibers van de Westfriese Bedrijvengroep is verheugd dat de weg open gaat en noemt het een mijlpaal."We hebben twee jaar geleden een flinke discussie gehad toen het project leek te verzanden door de ruzie tussen de aannemer en de provincie. Dus dit verdient een felicitatie. Dat is zowel naar de provincie, Heijmans en andere betrokken een compliment waard." Lees ook: Westfrisiaweg: megaproject met veel tegenslagen Huibers benadrukt dat de voltooiing van de weg niet het eindpunt is maar een startpunt. "Er moet zo snel mogelijk worden gestart met het verdubbelen van het aantal banen op de Houtribdijk. Ook moet er gewerkt worden om van de weg een snelweg A23 te maken."