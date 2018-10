'Even sympathieke als onnozele' Britt Dekker debuteert als tafeldame bij DWDD

PURMEREND - Wie geen genoeg kan krijgen van de spontane, eerlijke en soms wat naïeve teksten van flapuit Britt Dekker, mag de uitzending van De Wereld Draait Door van vanavond niet missen. De hoogblonde Purmerendse maakt namelijk haar debuut als tafeldame in de talkshow, wat betekent dat ze Matthijs van Nieuwkerk de ganse show flankeert.

Dat meldt de redactie van De Wereld Draait Door op haar website. Dekker is weliswaar vaker te gast geweest in het programma, maar was in dat geval één van de drie gasten. In die hoedanigheid liet ze haar licht schijnen over onder onder meer Oh Oh Cherso-deelneemster Barbie, de toegevoegde waarde van de nieuwe donorwet en haar eigen paardenvlog.

"Een spontaan blond meisje, dat even sympathiek is als onnozel." Met die woorden stelde Van Nieuwkerk Dekker haar ooit voor aan het publiek, om daar direct aan toe te voegen dat ze zijn 'favoriete reality-ster' is, net als die van Giel Beelen. Ze was destijds in de studio om te praten over haar nietsverhullende foto's in Playboy, die dankzij het ongefundeerde en nodeloos kwetsende GeenStijl al op het wereldwijde web stonden voordat het blad in de winkel lag.

Vanavond zit Dekker in de stoel waarin destijds de voormalige Haarlem 105- en 3FM-dj Giel Beelen zat. Als DWDD-tafeldame treedt ze in de voetsporen van BN'ers als Dieuwertje Blok, Dionne Stax en Candy Dulfer. Haar fans zijn vanzelfsprekend enthousiast over haar debuut, al krijgt ze het nadrukkelijke advies zichzelf te blijven. Of zoals Van Nieuwkerk het al eens omschreef: "Haar grootste kwaliteit is een zeldzame, onweerstaanbare onnozelheid."