Hilversumse GGZ-locatie bezet als protest tegen sluiting

HILVERSUM - De Hilversumse GGZ-locatie Wespp moet per 1 januari sluiten. De SP is hier fel op tegen en bezette vandaag het pand in een poging een oplossing te forceren. De raadsleden kregen bijval van medewerkers en deelnemers.

Het Wespp is een locatie waar mensen met psychiatrische problemen terechtkunnen voor werk en dagbesteding. Al jarenlang dreigt sluiting, maar per 1 januari komend jaar dreigt dat scenario bewaarheid te worden. De gemeente Hilversum stopt de financiering, waardoor onder meer de winkel en werkplaats de deuren moeten sluiten.



"Het is heel erg onzeker en angstaanjagend", zegt Maria van der Eijden. Zij heeft een vorm van autisme en voor haar is de locatie een uitkomst. "Het is precies de tussenstap waardoor ik wel nuttig werk kan doen, maar zonder de druk van de reguliere arbeidsmarkt. Zonder Wespp zou ik een heel groot deel van mijn nuttig werkbestaan kwijtraken."



Bezetting

SP-fractievoorzitter Bianca Verweij en haar collega raadslid Rebekka Timmer vinden dat niet kunnen en bezetten daarom vandaag het pand. Bepakt en bezakt om eventueel de nacht door te brengen, gingen ze naar binnen.

Lees ook: Meer incidenten met verwarde personen: Noord-Holland koploper



"De gemeenten hebben beloofd voor deze mensen een oplossing te zoeken en tot op heden is dat niet gelukt. Daar zijn ze al drie jaar mee bezig", zegt Verweij. De SP kiest nu voor deze methode omdat ze vinden dat de politieke oplossingen op zijn. "Al drie jaar dienen we moties in, hebben we raadsvragen gesteld en overlegd met collega's."



Verdrietig

Ook voor medewerkerster Ingrid Vocht zijn het onzekere tijden. Na 21 jaar houdt verdwijnt haar baan, maar ze maakt zich met name zorgen over het lot van de mensen die ze al die tijd heeft geholpen. Ze begrijpt de keuzes van de politiek niet, want volgens haar komen mensen alleen nog verder in de problemen als er geen plekken als het Wespp meer zijn.

"Ik zie de mensen op straat rondlopen, die eerst hier kwamen. Dat is zo triest om te zien. Ik heb er geen woorden voor. Daar word ik heel verdrietig van." Dat is ook duurder, omdat mensen met psychiatrische problemen dan moeten worden opgenomen.



Raadsbijeenkomst

Op verzoek van de GGZ-directie hebben de betrokken SP-leden de bezetting aan het eind van de middag opgeheven. Verantwoordelijk wethouder Pelsink wilde niet komen praten op de locatie en weigerde ondanks een verzoek daartoe voor de camera van NH Nieuws te reageren. Zijn schriftelijke reactie staat onder dit artikel.

Onno Hoes: Landelijk nummer verward gedrag mogelijk volgend jaar in de lucht



Maandagavond wordt de kwestie opnieuw besproken tijdens een bijeenkomst met raadsleden op het gemeentehuis. Daar zullen deelnemers en medewerkers nogmaals hun verhaal gaan vertellen in een poging de gemeenteraad te overtuigen dat de sluiting moet worden voorkomen.