Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bewoners Haaldersbroek vrezen veel te brede brug in hun kleine dorp Foto: NH Nieuws

ZAANDAM - De Haaldersbroekerbrug in het Zaanse dorp Haaldersbroek is in slechte staat en moet vervangen worden. De gemeente wil echter een brug plaatsen die een stuk breder is dan het huidige exemplaar, maar daar zijn bewoners niet blij mee.

"Ik vind dat de bestaande brug gekopieerd en nagemaakt moet worden. Hij is breed genoeg en groot genoeg", aldus bewoner Roel Schiermeier. Volgens de gemeente moet de brug breder worden vanwege Europese veiligheidsnormen. Maar bewoners vrezen dat er dan grote vrachtwagens en bestelbussen door het kleine dorp gaan rijden en dat past niet. De weg die door het dorp loopt is namelijk zo smal, dat grote voertuigen daar niet kunnen rijden. De huidige brug vormt een natuurlijke barrière. Hulpdiensten

Een ander probleem is volgens de gemeente dat hulpdiensten het dorp nu niet in kunnen. Volgens bewoners kan dat makkelijk worden opgelost als de brug slechts 20 cm breder wordt gemaakt. De gemeente laat weten dat een daadwerkelijke beslissing over de brug nog niet is genomen. De bewoners blijven hierover met de gemeente in gesprek.