Nieuw dak en nieuwe toekomst voor concertzaal 't Mosterdzaadje

SANTPOORT-NOORD - 'T Mosterdzaadje in Santpoort is een mini-concertzaaltje in een voormalige kerk. Al jaren worden er klassieke concerten gehouden, maar dat kwam plotseling tot stilstand toen het dak bleek te lekken en de bezoekers nat dreigden te worden.

Dus moest er een nieuw dak op het kerkje; iets dat eigenlijk al veel eerder had moeten gebeuren. Maar 't Mosterdzaadje is geen commercieel bedrijf, dus veel geld in de kas is er niet. Het dak ligt er, maar het geld nog niet.

Daarom worden er extra concerten gegeven. Vrijdagavond is er een tweede 'dakpannenconcert.' De pianisten Patrick Hopper en Wim Voogd en bariton Joost van Tongeren vertolken nummers die een verband hebben met het thema: 'Kom van dat dak af'. De hit van Peter Koelewijn zal niet ontbreken.

'Honderd jaar vooruit'

"Het is geweldig dat we een nieuw dak hebben", aldus Paula Blom van 't Mosterdzaadje. "We kunnen weer honderd jaar vooruit. Alleen, we hebben nog wel geld nodig. Maar ik heb er vertrouwen in dat dat goed komt."