Gelderse steun voor actie tegen verslaafdenopvang in Haarlem Foto: NH Nieuws / Geja Sikma

HAARLEM - De buurtbewoners van de landelijke Nieuweweg in Haarlem-Oost krijgen vandaag steun van Gelderse dorpsbewoners in hun strijd tegen de plannen voor een verslaafdenopvang in een oude boerderij.

Geschreven door Geja Sikma

In Wehl en in Lunteren, waar ze met hetzelfde probleem kampen, is de maat vol na veel overlast. "Kinderen durven 's avonds niet meer alleen naar de sport toe", vertelt Ans Putman uit Wehl aan de Haarlemse raadsleden die er vanavond over praten. Lees ook: Streekbuurt in Haarlem fel tegen daklozenopvang uit angst voor veiligheid De directe buren én de bewoners uit de omliggende wijken in Haarlem-Oost zijn in actie gekomen tegen het voornemen van de gemeente om het Leger-des Heils te helpen met een locatie voor een zogenaamde Domus-Plus opvang. Hier worden voornamelijk verslaafden opgevangen die elders niet meer geholpen kunnen worden. Plicht

Vaak zijn het oudere en licht verstandelijke beperkte mensen. De gemeente Haarlem ziet het als haar plicht om als grote stad een opvang voor deze doelgroep op te zetten en denkt dat ze in een rustig deel van de gemeente het best op zijn plek zijn. De bewoners van de Nieuweweg zijn juist bang dat de afgelegen, donkere locatie heel onveilig wordt. En ze worden daarin gesteund door verhalen uit de Gelderse dorpen Wehl en Lunteren.