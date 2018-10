Deel dit artikel:













Voorlopig geen einde aan 'levensgevaarlijke verkeerssituatie' door bouw Rosa Spier Huis Foto: ANP / LEX VAN LIESHOUT

LAREN - Er komt voorlopig geen einde aan de 'levensgevaarlijke verkeerssituatie' bij de Larense straat Hoefloo vanwege de bouw van het Rosa Spier Huis. Bouwverkeer is gedwongen door deze monumentale laan te rijden, in plaats van via het viaduct over de Hilversumseweg of via een andere route.

Dat vertelde de gemeente gisteren tijdens de gemeenteraadsvergadering, aldus de Laarder Courant de Bel. Door betonrot mogen zware vrachtwagens niet op het viaduct over de Hilversumseweg rijden. Aangezien de gemeente vermoedde dat het bouwverkeer voor de nieuwbouwwerkzaamheden aan het Rosa Spier Huis in Laren deze weg toch zou gebruiken, was het viaduct preventief voor al het verkeer afgesloten. Lees ook: Bouw nieuw Rosa Spier Huis begint Het viaduct wordt pas begin volgend jaar weer deels opengesteld en andere routes zijn niet geschikt voor zwaar vrachtvervoer. Verdere alternatieven zijn ofwel te duur, ofwel zorgden voor een gevaarlijke situatie op de weg. Boze bewoners

Al het vrachtverkeer rijdt dus via Hoefloo naar het Rosa Spier Huis. Maar volgens boze bewoners is ook deze straat hier niet voor geschikt. "Dat leidt onder andere - vanwege de vele scholieren die de afslag naar de laan dagelijks kruisen en de kleine kinderen die in de laan fietsen - tot levensgevaarlijke en onverantwoorde situaties", zei Henriëtte van Marle eerder dit jaar namens de bewoners tegen de Laarder Courant de Bel. De bewoners uiten hun frustratie richting wethouder Ton Stam. Hij heeft hier geen antwoord op: "De situatie is naar en vervelend en ik begrijp de ergernis." Maar er is geen alternatief, volgens de wethouder. In mei is begonnen met de bouw van het nieuwe Rosa Spier Huis. De bouwwerkzaamheden moeten begin 2020 zijn afgerond.