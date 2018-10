Meisje (13) oog in oog met inbrekers in woning Bussum

BUSSUM - Een 13-jarig meisje uit Bussum kreeg eergisteren de schrik van haar leven: toen ze rond het middaguur thuiskwam, bleken er twee inbrekers het huis aan de Anton Mauvelaan te doorzoeken.

Bij het zien van het duo rende het meisje naar buiten en riep om hulp. Voor de inbrekers - die haar in de smiezen hadden gekregen - was dat het teken om te vertrekken. Ze vluchtten via de voordeur naar buiten en lieten een deel van de buit achter.

Buurtbewoners die op het geschreeuw van het meisje waren afgekomen, belden de politie en gingen achter de inbrekers aan. konden niet voorkomen dat ze in een auto stapten en wegreden.



Signalement

De gealarmeerde politie had meer succes. Onderweg naar de woning zagen agenten een auto rijden die aan het opgegeven signalement voldeed, en dwongen de bestuurder te stoppen.

In de auto werden eigendommen van de bewoners gevonden. De inzittenden - mannen van 26 en 31 jaar oud uit Huizen - zijn aangehouden en meegenomen naar het bureau. De gestolen spullen zijn teruggegeven aan het gezin.