Ouderen dansen zich jong bij Hoofddorps Danspaleis Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

HAARLEMMERMEER - Hoezo te oud om te dansen? Daar is niets van waar, zeggen de oudere dames en heren bij Het Danspaleis in het Cultuurgebouw in Hoofddorp. "Ik voel me zelfs meteen twintig jaar jonger!"

De voetjes gingen van de vloer bij het discomiddagje in Hoofddorp. "Het is prachtig!", zegt een dame met twinkelende ogen. De DJ draait platen uit hun jonge jaren. Het werkt: de dansvloer is gevuld.



"Je bent pas te oud als je écht niet meer kan", zegt een vrouw die met een brede grijns van de dansvloer komt. "Ik voel me meteen twintig jaar jonger." En dat is precies het doel: dansen, net zoals vroeger. Kijk hier hoe de ouderen met de voetjes van de vloer gaan: