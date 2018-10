Raadslid Bloemendaal wraakt rechters in zaak schending geheimhouding

BLOEMENDAAL - Raadslid Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal heeft vanmiddag de rechters van het Hof in Amsterdam gewraakt. Tijdens de behandeling van haar hoger beroep wegens schending van het ambtsgeheim noemde ze de drie rechters vooringenomen. "U heeft mij bij voorbaat veroordeeld en dan zou mijn advocaat hier straks voor de kat zijn viool staan pleiten."

Roos en haar advocate Carene van Vliet kwamen tot het ongewone besluit tot wraking na het afwijzen van een aantal onderzoeksverzoeken aan het Hof. Het hof gebruikte daarbij termen die in het verkeerde keelgat schoten bij de verdediging. "Bij mijn cliënt is de schijn van vooringenomenheid gerezen", aldus Van Vliet. De zaak is nu geschorst en voorgelegd aan de wrakingskamer.

Marielys Roos, voor de rechtbank veroordeeld tot 60 uur voorwaardelijke taakstraf, nam daarna zelf het woord om het wraken toe te lichten.

Roos maakte in 2014 de inhoud van een envelop openbaar waarbij het college in een begeleidende brief schreef dat het om geheime info ging. Het raadslid bestrijdt dat. Zo stond er geen handtekening onder, is het besluit pas in 2016 bekrachtigd en waren er ook andere raadsleden die de stukken met derden hadden gedeeld.

Het Gerechtshof gaf vandaag aan verzoeken voor nieuwe getuigenverhoren en het opvragen van stukken bij de gemeente Bloemendaal niet in te willigen. Advocaat-generaal Marius Teengs Gerritsen gaf namens het Openbaar Ministerie aan al deze nieuwe informatie 'niet relevant' te vinden voor de strafzaak tegen Roos.