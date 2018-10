Jarige John van den Brom over manier van spelen: "Ik vind dat bullshit"

ALKMAAR - John van den Brom viert donderdag zijn 52e verjaardag. We verrasten hem met een slagroomtaart. "Gaan we van genieten." Mooi cadeau voor de trainer van AZ zou een overwinning zijn zondag tegen Ajax. "We hebben als AZ te allen tijde kans tegen dit soort ploegen."

John van den Brom is één van de twee trainers uit de Alkmaarse historie die weet hoe het is om te winnen van Ajax in Amsterdam voor de competitie. "Dat weet ik nog heel goed." Onder leiding van de AZ coach won zijn team in februari 2015 met 1-0. De andere trainer die trouwens de winste pakte in Amsterdam is Georg Kessler, dat gebeurde in oktober 1980. AZ won die wedstrijd met 2-1 van de Amsterdammers.

Spelbeeld

"We zullen in de Arena minder de bal hebben, dan afgelopen zondag tegen PEC. Als we de bal hebben, dan moeten we er op de juiste manier mee omgaan. Ik vind dat we heel goed aan de bal zijn en als we compact met z'n allen verdedigen dan kunnen we tegen elke tegenstander goed spelen." Kijkt Van den Brom vooruit naar dit weekend. De Alkmaarders werkten afgelopen week nog een oefenduel af in Tilburg. Van Willem II won AZ met 4-2.

"Bullshit"

De afgelopen weken heeft Van den Brom wat gewisseld in zijn opstelling en manier van spelen. Hij vindt zelf dat dit wat overdreven wordt in de media. "Ik vind dat bullshit. De manier van spelen is hetzelfde. Alleen noodgedwongen door blessures en door keuzes ten opzichte van de tegenstander hebben we wat geschoven binnen dat systeem."

Op de langdurige blessures na is iedereen fit bij AZ. Marco Vejinovic speelde afgelopen week negentig minuten mee tegen Willem II. De middenvelder is dus klaar om weer deel uit te maken van de selectie.

Live

Ajax - AZ begint zondag om 16.45 uur en is negentig minuten live te volgen op deze site en de facebookpagina NH Sport.

