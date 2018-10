'Engelse topclubs in de markt voor Ajacied Van de Beek'

"Het klopt dat die interesse er al enige tijd is", tekent Voetbal International op uit de mond van zaakwaarnemer Guido Albers. "Afgelopen zomer was het ook al concreet, maar Donny koos bewust voor een langer verblijf bij Ajax. Helaas is het allemaal in de afgelopen maanden anders verlopen dan we voor ogen hadden. Hij is een jonge speler, die minuten moet maken om zich te blijven ontwikkelen. Ook met het oog op zijn plek als international bij Oranje."

Doordat Ajax veel spelers heeft op het middenveld, staat Van de Beek er regelmatig naast. "Donny wil met Ajax dit seizoen prijzen winnen. Wij als management kijken ook naar de lange termijn. Als zijn situatie nog veel langer zo blijft, dan is een vertrek voor alle partijen een betere optie. Hier heeft niemand iets aan. Die afspraken zijn inmiddels ook met Marc Overmars gemaakt. Als de situatie zo blijft, is een vertrek bespreekbaar", aldus Albers.