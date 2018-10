Amsterdam moet minimaal tienduizend woningen bouwen voor studenten

AMSTERDAM - (AT5) Het is voor een Amsterdamse student nu al moeilijk om aan een fatsoenlijke kamer te komen, maar dat zal de komende jaren alleen nog maar lastiger worden. Dat blijkt uit de ‘Landelijke Monitor Studentenhuisvesting’. Volgens het rapport moet de stad daarom voor 2022 minimaal tienduizend woningen bijbouwen.

Het jaarlijkse rapport komt voort uit een samenwerking tussen de ministeries van Onderwijs en Binnenlandse Zaken, de vier grote gemeenten en kenniscentrum Kences. De groeiende nood wordt met name veroorzaakt door internationale studenten, die de Nederlandse universiteiten steeds beter weten te vinden.

Hotel Mama

Deze internationale studenten hebben direct een woning nodig, aangezien thuisblijven geen optie is. Vanwege de woningnood blijven Nederlandse studenten juist steeds vaker bij hun ouders wonen. Zo'n 52 procent van alle Amsterdamse studenten woont thuis. Dit is meer dan in studentensteden als Delft en Groningen.

Daarnaast speelt het afschaffen van de basisbeurs een grote rol. Daardoor hebben studenten minder middelen om de hoge huurprijzen te betalen. Amsterdamse studentenkamers zijn het duurst van Nederland: gemiddeld 35 euro per vierkante meter.

Het tekort aan betaalbare studentenwoningen is met name in de grote steden een probleem. Amsterdam komt dit jaar zo'n elfduizend kamers tekort. Studenten moeten daarom steeds vaker uitwijken naar omliggende gemeenten als Haarlem en Hoofddorp. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid voor een studentencampus in Almere.

Bijbouwen

De oplossing is simpel en voor de hand liggend: bijbouwen. Volgens de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting moeten er tot 2022 ruim tienduizend extra studenten- en jongerenwoningen in Amsterdam komen. Ook moeten universiteiten beter gaan inschatten hoeveel extra studenten zij verwachten te ontvangen.

Het bijbouwen van tienduizend woningen in vier jaar is ook de ambitie van de gemeente. "We hebben de afgelopen vier jaar al 10.500 studentenwoningen gebouwd", laat een woordvoerder van wethouder Wonen Laurens Ivens weten. "Dat willen we de komende vier jaar weer doen. Dat wordt een enorme opgave. Daarom wordt er ook gekeken naar omliggende gemeenten als Amstelveen en Zaandam. 10.500 woningen in alleen Amsterdam wordt lastig."

De hoge huren voor studentenwoningen in Amsterdam zijn volgens Ivens moeilijker aan te pakken. "We hebben geen grip op de vrije sector, terwijl veel studenten daar juist op aangewezen zijn", vertelt zijn woordvoerder. "Daarom willen we ook zelf bijbouwen: dan kunnen we afspraken maken over de huur."