'Spionnenauto' van Russische hackers duikt op bij autodealer in de IJmond

IJMOND - De auto die werd gebruikt door vier Russische officieren bij het hacken van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OVCW) in Den Haag, blijkt te koop te hebben gestaan bij een autodealer in de regio IJmond.

Dat bevestigt de desbetreffende dealer, wiens naam bekend is bij de redactie, aan NH Nieuws. De auto was afkomstig van een verhuurbedrijf en stond sinds twee weken te koop als een occasion voor zo'n 14.000 euro. Tot de politie langskwam om de auto mee te nemen. "Er kwamen hier twee agenten binnen met een bewijs van justitie", vertelt de dealer.

De Citroen C3 was in april via het verhuurbedrijf uitgeleend aan de Russische spionnen, blijkt uit een rapport van Defensie. In de kofferbak, zoals op de foto hieronder te zien is, werd geavanceerde hackapperatuur verstopt die bedoeld was om wifi-verbindingen op afstand mee te hacken.

Volgens de dealer is er inmiddels niets bijzonders meer te zien aan de auto, omdat deze na de verhuur helemaal is schoongemaakt. "Het is een goede onopvallende auto", grapt de dealer. "Met een BMW-cabrio val je veel meer op."

Binnenkort weer te koop

De autodealer reageert nuchter op het nieuws. "Elk autobedrijf kan dit overkomen", zegt hij. Morgen gaat hij contact opnemen met de politie, om te vragen wanneer hij de auto kan terugverwachten. Daarna komt de auto weer 'gewoon' in de verkoop.