Specialisten brandweer uiten twijfel over veiligheid Amsterdamse metrotunnels

AMSTERDAM - (AT5) Tunnels die volgens de wet veilig zijn, zijn dat in de praktijk lang niet altijd. Zo waarschuwen Ron Beij en Ron Galesloot, specialisten van de afdeling Risicobeheersing van brandweer Amsterdam-Amstelland.

Door meervoudig ruimtegebruik is veiligheid niet in alle gevallen te garanderen, stellen de specialisten in vakblad De Onderbouwing. Centraal Station zou daarbij een typisch voorbeeld zijn.

"Hier liggen vier lagen infrastructuur boven elkaar", leggen ze uit. Het gaat onder meer om de Noord/Zuidlijn, de Michiel de Ruijtertunnel en het busstation.

"Kijk je naar de veiligheid, dan voldoen alle objecten aan de wettelijke eisen. Helaas betekent dit niet dat de combinatie van deze vier objecten veilig is."

Benodigde vergunningen

In de Michiel de Ruijtertunnel is er bijvoorbeeld geen ventilator aanwezig. Bij een brand in de tunnel zou de rook zich daarvoor snel verplaatsen richting het metrostation en het winkelcentrum. "In zo'n geval raken binnen enkele minuten grote aantallen mensen ingesloten door de rook, waardoor de kans op slachtoffers fors is."



"De omgevingsdienst heeft voor alle tunnels en stations de benodigde vergunningen heeft afgegeven", werpt een woordvoerder van de gemeente tegen. "Dat geldt dus ook voor de Michiel de Ruijtertunnel en alle lagen daarboven en daaronder, waaronder de Noord/Zuidlijn."

Ook een woordvoerder van de brandweer benadrukt dat de Noord/Zuidlijn wel degelijk veilig is. Beij en Galesloot zouden met hun relaas vooral een 'algemeen beeld' hebben geschetst.

Gedateerde veiligheidsfilosofie

Maar volgens de specialisten is de veiligheid van de nieuwe metrolijn wel degelijk te betwisten. "Alle besluiten zijn genomen voorafgaand aan de bouw, in de vorige eeuw. Dat betekent dat de toegepaste veiligheidsfilosofie twintig jaar oud is."

Inmiddels wordt er heel anders gedacht over risico's, bepleiten ze. Bovendien zou er inmiddels meer mogelijk zijn op het gebied van ICT.

De specialisten geven toe dat het lastig is om hier van te voren op in te spelen. De infrastructuur breidt volgens hen doorgaans stapsgewijs uit, waardoor het lastig is om het geheel te overzien. "Ik ben er echter van overtuigd dat we daar wel naar moeten streven. Hoe dat het beste kan, weet ik nog niet", sluit Beij af.